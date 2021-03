Lyon : les patrouilles de police renforcées autour du lycée la Martinière-Duchère

Thierry Suquet, préfet délégué pour la défense et la sécurité et Mohamed Chihi, adjoint à la sécurité et tranquillité de la ville de Lyon, ont rencontré ce mercredi 3 février les acteurs de la vie scolaire sur la sécurité au lycée la Martinière-Duchère.

Le lycée la Martinière-Duchère, dans le 9e arrondissement de Lyon, est victime d’une montée de la violence au sein et en dehors de l'établissement, avec des phénomènes de rackets, d’agressions, y compris contre le personnel de l’établissement. Élèves, enseignants et assistants d'éducations s’étaient mobilisés à plusieurs reprises contre ces violences à la fin du mois de janvier.

Thierry Suquet, préfet délégué pour la défense et la sécurité et Mohamed Chihi, adjoint à la sécurité et tranquillité de la ville de Lyon, sont allés à la rencontre de la direction de l’établissement et des parents d’élèves pour faire le point sur la situation ce mercredi 3 mars. D’après Radio Scoop, il a été annoncé que les patrouilles de policiers nationaux et municipaux ont été renforcées autour de l’établissement, l'une des demandes du personnel.