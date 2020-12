Lyon : les organisations culturelles lyonnaises se mettent à l’audio

Comme durant le premier confinement les structures culturelles lyonnaises ont dû fermer leurs portes. Comme durant le premier confinement elles se sont adaptées au contexte sanitaire.

Le secteur de la culture est sans doute l’un des plus durement touchés par les conséquences de la pandémie de Covid-19. Pour continuer à la faire vivre, malgré le confinement, plusieurs structures lyonnaises ont choisi de développer des formats audio, concert, podcast, documentaire sonore sont librement accessibles sur internet.

C’est ainsi que le cycle de conférences gesticulées sur les femmes entre 1920 et 1945 du Musée de l’Histoire de la Résistance et de la Déportation s’est transformé en un podcast nommé "une heure avec…". Durant l’émission des autrices font découvrir différents aspects de la résistance.

L’Auditorium-Orchestre national de Lyon a créé dès septembre le podcast "C’est dans la poche" qui propose des clés d’écoutes et de contextualisation sur certaines œuvres classique, habituellement données avant les concerts. Le Transbordeur, de son côté, propose une discussion de 45 minutes entre son fondateur et son dirigeant actuel pour se plonger dans l’histoire et les concerts mythiques de la salle.

Côté scène, le Théâtre des Célestins propose sa propre émission, "En écoute", où les artistes partagent des interviews, des répétitions… Le festival Mode d’emploi de la Villa Gillet qui s’est tenu du 16 au 20 novembre a mis en ligne son programme de lecture, grands textes, poèmes, prises de position sur la liberté, l’exil, les identités… De quoi se déconfiner l’esprit.

Les enfants ne sont pas en restes, les médiatrices du Musée d’histoire de Lyon de Gadagne proposent des contes pour les 8-12 ans, "Contes, légendes ou histoires vraies ?". Pour découvrir l’histoire de la Fête des Lumières, du parc de la Tête d’Or ou encore du crocodile du Rhône.