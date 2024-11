Pour la huitième fois, le rallye de Charbonnières-les-Bains Classic est de retour, près de Lyon, en mars 2025. Les inscriptions restent ouvertes.

Alors que la 8e édition du rallye de Charbonnières-les-Bains Classic se déroulera les 28 et 29 mars 2025, les inscriptions restent ouvertes pour la compétition. De premières inscriptions ont été prises entre le 8 et 10 novembre au salon Epoqu'auto de Lyon. La date limite des inscriptions est fixée au 4 mars 2025. A savoir qu'une limite de 99 véhicules est restreinte par les organisateurs.

Cette manifestation est ouverte aux voitures antérieures à 1989 et se déroule sur routes ouvertes, sur un parcours de près de 300 km dans le Rhône et la Loire. Les équipages sont répartis en trois catégories, en fonction des bolides, dont une catégorie dédiée aux véhicules électriques (sans limite de date de construction donc). Le départ du vendredi 28 mars se fera à partir de trois aéroclubs : Villefranche - Tarare, Pérouges ou Saint-Rambert-d'Albon. Quant au lendemain, le départ et l'arrivée ont lieu à l'Espace Saint-Luce, à Charbonnières-les-Bains. Depuis 2020, ce rallye qui rassemble les amateurs d'automobiles anciennes est inscrit au calendrier du Trophée historique des régions de France (THRF).

