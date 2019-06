Lyon : les nappes d’eau en alerte sécheresse renforcée

La préfecture du Rhône vient de placer les nappes du Val de Saône et de l’Est lyonnais en situation d’alerte renforcée sécheresse.

L'arrêté a été pris ce mardi 25 juin par le Préfet du Rhône. Les nappes du pliocène du Val de Saône et la nappe de l’Est lyonnais (couloirs d’Heyrieux et de Meyzieu) ont été placées en situation d’alerte sécheresse renforcée et les cours d’eau du nord du département en alerte sécheresse. Les autres nappes d’eau souterraine du département du Rhône et de la Métropole de Lyon sont maintenues en situation d’alerte sécheresse.

“Cette décision vient renforcer les mesures d’alerte prises par le préfet le 1er avril 2019, du fait de l’absence d’amélioration du niveau des nappes”, explique la préfecture.

Les dernières pluies n’ont pas été suffisamment significatives pour améliorer la situation des nappes dont les niveaux restent très bas pour la saison.

Pour faire face à cette situation de déficit, des dispositions ont été prises :

Les mesures de restrictions déjà en place sont renforcées pour les nappes du Val de Saône et de l’Est lyonnais. Une réduction de 50 % des prélèvements dans la nappe doit être mise en œuvre pour les usages professionnels et agricoles.

Dans les cours d’eau du Nord du département soumis à alerte sécheresse, la réduction des prélèvements est fixée à 25 % pour les usages professionnels et agricoles. Pour les usages domestiques et d’agrément, les mesures de restriction liées à une situation d’alerte et alerte renforcée s’appliquent quelle que soit l’origine de l’eau (cf tableau en page suivante).

Enfin , la situation d’alerte prise le 1er avril sur les nappes du Garon et de l’Est Lyonnais (couloir de Décines) demeure inchangée. Les cours d’eau de la moitié sud du département restent en situation de vigilance.

L’intégralité de l’arrêté fixant les mesures de restriction ainsi que la liste des communes concernées sont disponibles ici.