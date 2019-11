Lyon : les métros rouleront jusqu'à 2 heures dès le 15 novembre

Alors que certains médias annonçaient que les métros de Lyon circuleraient après minuit les week-ends dès le 22 novembre, la mesure va être mise en place plus tôt par le Sytral.

Dès le vendredi 15 novembre, les métros A, B, C et D circuleront jusqu'à deux heures du matin le week-end. Certains médias avaient avancé ce mardi la date du 22 novembre, mais cette dernière était fausse selon nos informations.

La mesure sera bien mise en place dès le 15 novembre. A partir de cette date, les métros s'arrêteront à 2 heures du matin, dans les nuits des vendredis et samedis et samedis et dimanches.

Le Sytral souhaitait mettre en place cette mesure le plus rapidement possible. Le surcoût de l'ouverture jusqu'à 2 heures du matin est estimé à plus de 1,5 million, sécurité comprise. La 4G arrivera également dans les tunnels d'ici la fin de l'année, elle est déjà présente dans les stations.