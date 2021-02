Lyon : les librairies pourront rester ouvertes en cas de confinement le week-end

Un décret publié au Journal officiel le 26 février classe les librairies et disquaires comme "commerces essentiels". Elles pourront ouvrir en cas de confinement le week-end comme c’est le cas à Nice et Dunkerque.

Les librairies et disquaires font désormais partie des commerces dits essentiels, selon un décret publié ce vendredi au Journal officiel. Elles pourront ouvrir le samedi et le dimanche entre 6h et 18h dans les villes où un confinement a été décidé le week-end, pour le moment à Nice et Dunkerque.

Lyon et le Rhône dans son ensemble ne sont pas encore concernés par une telle mesure, mais le département a été passé en "surveillance renforcée" au coronavirus avec 19 autres. Si la situation sanitaire devait se dégrader allant jusqu’à la mise en place d’un confinement le week-end, les librairies et disquaires du département pourront rester ouvertes.

Lors du confinement de novembre, les librairies avaient été autorisées à vendre sur leur seuil des ouvrages réservés par les clients en "click and collect", en tant que commerce essentiel, elles pourront désormais accueillir des clients.

La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot s’est félicitée de cette décision, affirmant que "cela n’a jamais fait aucun doute" que librairies et disquaires soient des commerces essentiels.