A l'occasion de la journée mondiale des cancers de l'enfant, le 15 février prochain, les enfants malades de l’Institut d’hématologie et d’oncologie pédiatrique de Lyon (HIOPe), participeront à une émission de radio le 13 février. Ainsi, les jeunes patients de l'établissement pourront prendre part à "M comme midi", présenté par RCF. Une édition spéciale dédiée à la lutte contre les cancers pédiatriques sera alors diffusée. Lors de cette journée, les jeunes pourront également interviewer Anaïs Sorce, journaliste de l'émission, ainsi que les autres professionnels de RCF.

Pour rappel, l'IHOPe, fruit d'une collaboration entre les hospices civils de Lyon et le centre de lutte contre le cancer Léon Bérard, est un centre dédié à la prise en charge des cancers et hémopathies malignes et non malignes de l’enfant et de l’adolescent.

Le club de la presse auprès des malades

Un projet s'inscrivant dans les ateliers d'Education aux médias et à l'information, dispensés par le club de la presse auprès des patients de 10 à 25 ans de l'Institut. L'occasion pour les jeunes malades de parler d'autres sujets que de l'hôpital et de se projeter pour leur avenir. "Notre objectif avec ce programme est d’ouvrir les jeunes que nous prenons en charge sur la ville, de leur faire découvrir des univers qu’ils n’auraient jamais eu l’occasion de connaître et peut-être de susciter des vocations", explique le docteur Perrine Marec-Bérard en charge du programme. Les ateliers du club de la presse, permettant de découvrir le monde des médias, succèdent aux thèmes arts plastiques, photographie, chant, vidéo, ou encore stylisme.

