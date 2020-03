Lyon : les horaires et lignes TCL sont sur Google Maps

Après Apple Plans, c'est au tour de Google Maps de proposer les horaires et lignes de métro, bus, tramways et funiculaires des TCL dans son application.

Les Lyonnais et ceux qui visitent la ville ont désormais l'embarras du choix pour trouver les horaires et lignes de métro, bus, tramways et funiculaires TCL. Il y a déjà les nombreuses applications officielles (voir ici), mais aussi les grands classiques comme Transit ou Citymapper. Depuis mi-février, ces informations incontournables pour se déplacer sont également disponibles via l'application Apple Plans. Il ne manquait alors plus que Google Maps.

C'est désormais chose faite, depuis début mars, l'ensemble des lignes TCL sont disponibles via l'application du géant américain. L'intégration reste basique est loin de ce que proposent Transit ou Citymapper, voir celle des TCL, cependant, elle restera suffisamment utile pour ceux qui ne veulent pas s’embarrasser de plusieurs applications. Bon point : pour aller jusqu'à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, Google propose bien la ligne de bus 47, quand Apple privilégie Rhônexpress.