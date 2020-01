Lyon : les gastros en baisse en ce début de mois de janvier

Le nombre de cas de diarrhées aiguës est en baisse dans le Rhône depuis le début du mois de janvier.

Selon le réseau Sentinelles, le nombre de diarrhées aiguës a baissé durant la première semaine de janvier dans le Rhône. Alors que l'on comptait à Lyon, plus de 300 cas pour 100 000 habitants, ce chiffre est un peu redescendu (288 cas). Les zones les plus touchées sont toujours quart sud-ouest et la région Grand Est avec un taux d'incidence de 462 cas pour 100 000 habitants pour la Nouvelle-Aquitaine et de 426 pour la seconde. En France le nombre de cas est de 326 pour 100 000 habitants.