Lyon : les forces de l’ordre en nombre pour une centaine de gilets jaunes

Les gilets jaunes n’ont fait passer aucune consigne pour manifester ce samedi. Une page Facebook évoquant au contraire une mobilisation nationale a vraisemblablement inquiété les policiers venus en nombre. Le réseau de bus TCL est affecté.

Pour l’Acte 51 des gilets jaunes, aucun groupe Facebook lyonnais n’a appelé à se mobiliser. Sur le groupe Gilets Jaunes Lyon centre on a privilégié l’affichage de banderole le jeudi et dimanche d’une rencontre à l’amphithéâtre de Fourvière. D’ailleurs la préfecture n’a dressé aucun périmètre d’interdiction de manifester comme elle en avait pris l’habitude ces samedis précédents.

Sur les réseaux sociaux il y a bien eu un appel à une mobilisation nationale, mais aucun groupe lyonnais n’a revendiqué en être à l’origine, on peut lire l’avertissement sur différents pages, « un événement FB appelant à une manifestation nationale à Lyon ce samedi circule. Ni Lyon centre ni aucun autre groupe du département N'ORGANISE NI N’APPEL à cet événement FB »

Seules les forces de l’ordre ont eu l’air de craindre l’Acte 51. Les badauds, place Bellecour, peuvent profiter d’un important déploiement policier pour une petite centaine de manifestants qui pour la plupart n’ont pas étrenné leurs gilets jaunes.

Selon TCL info trafic un certain nombre de lignes de bus ont leur parcours perturbé pour cause du fait de la manifestation des Gilets Jaunes et d'une mobilisation de soutien au peuple kurde. La reprise normale du trafic est annoncée pour 20 heures.

Lignes de bus perturbées :

La L40 est terminus Pont Bonaparte, les arrêts Bellecour Chambonnet, Bellecour Le Viste et Bellecour St Exupéry ne sont pas desservis.

La C20 /C20E est terminus Vieux Lyon, les arrêts Bellecour St Exupéry et Bellecour le Visite ne sont pas desservis. La reprise des voyageurs se fait Quai Tilsitt.

La LC9 est terminus Saxe Préfecture.

La C12 est terminus arrêt Jean Macé, les Arrêts de Université Jean Jaurès à Bellecour le Visite/A. Poncet ne sont pas desservis.

La C14 est terminus arrêt Jean Macé, les Arrêts de Terreaux La Feuillée à Jean Macé ne sont pas desservis.

La L31 est terminus arrêt St Vincent. La reprise des voyageurs se fait arrêt St Paul direction Cité Herriot.

La L35 les arrêts de Université Jean Jaurès à Bellecour Charité ne sont pas desservis.

La LC3 est terminus arrêt Saxe Lafayette, les arrêts de Cordeliers à St Paul ne sont pas desservis.

La L27 est terminus arrêt Foch, les arrêts Edgar Quinet à Cordeliers ne sont pas desservis.

La C4 est terminus arrêt Jean Macé, les arrêts Edgar Quinet à Jean Macé ne sont pas desservis.

La LC5 est terminus arrêt Parc Tête d’Or Churchill. La reprise des voyageurs se fait arrêt Pont Delattre.

Pour plus d’information, rendez-vous sur la page info trafic de TCL.