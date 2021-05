Lyon : les Flixbus et Blablacar bientôt de retour sur les routes

Les deux compagnies d’autocars ont annoncé reprendre leurs activités dans les prochains jours, le 7 mai pour Flixbus et le 12 pour Blablacar.

Avec le déconfinement, les compagnies de bus à bas coups Flixbus et Blablacar ont annoncé relancer leurs activités dans les prochains jours. Les bus de la compagnie allemande Flixbus reprendront la route le 7 mai et moyennant un protocole sanitaire très strict les voyageurs pourront emprunter 100 lignes différentes, à destination de 140 villes en France et à l’étranger. Son concurrent Blalblacar s’engage quant à lui à desservir une centaine de destinations à partir du 12 mai.

Les réservations sont d’ores et déjà ouvertes sur les sites des deux compagnies.