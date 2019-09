Lyon : les faux policiers de la BAC agressent et volent des passants

Deux individus ont été arrêtés à Lyon, alors qu'ils se faisaient passer pour des policiers de la BAC pour agresser et voler leurs victimes.

Deux individus ont été interpellés à Lyon ce 3 septembre vers 2h, dans le 7e arrondissement. Le premier est âgé de 23 ans, déjà connu pour 7 antécédents judiciaires, le second a 19 ans et totalise 21 antécédents judiciaires.

Plus tôt, alors qu'ils étaient en état d'ivresse rue Pierre de Coubertin à l'angle de la rue Jean Bouin, ils se sont fait passer pour des policiers de la BAC, et auraient agressé des personnes dans la rue. L'homme de 23 ans était porteur d'une matraque télescopique qu'il aurait utilisée pour voler la carte bancaire de l'une des victimes. Le second aurait utilisé un chien de première catégorie "pour tenir en respect", une autre victime selon la police.

Les victimes ont été entendues par le service départemental de nuit, mais une seule a accepté de déposer plainte avant se se rendre à l'hôpital pour se faire établir un certificat médical. Le plus jeune des mis en cause a reconnu les faits, l'autre les a niés. Ils seront présentés au parquet ce mercredi 4 septembre.