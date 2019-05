Lyon : les extrêmes s'affrontent autour d'un "barbecue anti-Macron"

Ce samedi 4 mai, des sympathisants d'extrême droite et d'extrême gauche se sont affrontés à Lyon. Tout serait parti d'un "barbecue anti-Macron".

Samedi 4 mai vers 21 heures, une quinzaine d'individus habillés de noir et le visage dissimulé par des foulards et des cagoules ont attaqué un bar à la Croix-Rousse, selon la police. Ils ont dégradé les portes vitrées et vitres de l'établissement en jetant les chaises de la terrasse, avant de s'enfuir. Un témoin a alors expliqué qu'il s'agissait selon lui de sympathisants d'extrême droite "voulant marquer leur opposition à la tenue d'une soirée barbecue anti-Macron". Cette dernière se déroulait à la maison de l'Écologie.

Vers 23h15, une vingtaine de sympathisants de la mouvance anarcho-libertaire se sont rendus devant un bar dans le 1er arrondissement de Lyon. Ils se sont alors battus avec des militants d’extrême droite. Un homme d'une quarantaine d'années a été légèrement blessé dans la rixe.