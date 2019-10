Lyon : les expatriés chiliens manifestent ce dimanche

En soutien à l'immense vague de contestation sociale qui anime leur pays, les chiliens de Lyon se rassemblent cet après-midi devant le Palais de justice du 5e arrondissement.

Entre inégalités sociales et violences policières, la vague de contestation qui embrase actuellement le Chili prend une ampleur impressionnante. En signe de soutien aux manifestants sur place, qui étaient plus d'un million hier dans les rues de la capitale Santiago, les ressortissants chiliens vivant à Lyon ont décidé de se rassembler cet après-midi à 15h devant le Palais de justice du 5e arrondissement. Tandis que plusieurs rassemblements du même genre ont déjà eu lieu dans la métropole dans la semaine, celui-ci semble s'annoncer comme le plus important. Plusieurs centaines de personnes sont attendues pour un défilé devant les 24 colonnes.