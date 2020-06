Lyon : les examens du permis de conduire reprennent 

Depuis ce lundi 8 juin, les examens du permis de conduire (permis B) ont repris dans le département du Rhône.

Mis en pause depuis le début de la crise du coronavirus, les examens du permis B ont repris depuis ce lundi. “À la suite d'une large concertation avec l'ensemble des acteurs concernés (organisations professionnelles des écoles de conduites et organisations syndicales des inspecteurs du permis de conduire), un protocole sanitaire spécifique basé sur une recommandation du Haut Conseil de la Santé publique a été adopté”, a indiqué la préfecture du Rhône aujourd’hui dans un communiqué.

Ces mesures nationales de prévention sanitaire sont portées à la connaissance des candidats, des examinateurs, et de leurs accompagnateurs, avant le déroulement des examens, et rappelées par voie d'affichage dans les locaux des centres d'examens.

Depuis le début de la crise sanitaire 350 000 examens pratiques du permis de conduire ont été annulés toutes catégories confondues.

Les examens des permis moto (A et A1) et poids lourds (C et D) ont eux repris depuis le 25 mai.