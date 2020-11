Lyon : les commerces ouverts ce dimanche

Désormais il sera possible de faire ses achats de Noël le dimanche, et ce jusqu’à la fin de l’année. Une décision prise par la préfecture pour soutenir les petits commerces.

Les Lyonnais peuvent aller faire leur course ce dimanche ! Les commerces qui le souhaitent ont été autorisés le 27 novembre à ouvrir tous les dimanches jusqu’à la fin de 2020, par la préfecture. Le but est de soutenir l’activité des commerces et plus spécifiquement des commerces non essentiels qui n’ont rouvert que ce samedi, à l’occasion de la première phase de déconfinement. Cette autorisation exceptionnelle faite aux commerçants risque, cependant, de rouvrir le débat sur le travail dominical.

La préfecture rappelle au passage le protocole sanitaire à mettre en place, masque, gel hydroalcoolique pour les clients, parcours limitant les interactions et surtout la fameuse jauge d’un client par 8m2. Les autorités annoncent que des contrôles seront opérés pour veiller au respect de ces quelques règles.