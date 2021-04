Lyon : les cerveaux présumés d’un trafic de drogue international basés dans la région

Les sections recherches de la gendarmerie de Versailles et de Lyon enquêtent depuis un an sur un trafic international de drogue. Le 23 mars ils ont arrêté plusieurs de ses têtes pensantes dans la région lyonnaise.

Une vaste opération des forces de l’ordre a été organisée le 23 mars dans toute la région lyonnaise. Dans le 4e et 5e arrondissement de Lyon, à Saint-Priest, Vénissieux, Pierre-Bénite, Chassieu et Villefontaine, situé en Isère, plusieurs personnes ont été interpellées. Elles sont toutes soupçonnées d’appartenir à un réseau international d’importation de drogue, explique Le Progrès, à l’origine de l’information.

Tout a commencé il y a un an, en mars 2020. Les enquêteurs des sections de recherches de la gendarmerie de Versailles et Lyon, sous la direction de la juridiction interrégionale spécialisée du tribunal judiciaire de Paris, se sont penchés sur des importations de cannabis et cocaïne par go-fast depuis les Pays-Bas et l’Espagne .

Plusieurs voyages ont été identifiés et des arrestations ont commencé à partir de septembre 2020. Avec la nouvelle vague d’interpellation du 23 mars, les gendarmes pensent avoir démantelé le réseau et avoir mis la main sur le principal lieutenant du dirigeant du trafic. Ce dernier, dont la famille est bien connue dans l’Est lyonnais, reste en fuite.