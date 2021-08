Lyon : les centres commerciaux du Rhône pas encore soumis au pass sanitaire 

La nouvelle loi sanitaire qui entre en vigueur ce lundi 9 août autorise notamment le contrôle du pass sanitaire dans les centres commerciaux de plus de 20 000 m2. Une décision laissée à l'appréciation des autorités locales, en fonction de la situation épidémique, et qui ne sera pour le moment pas appliquée dans le Rhône et la Métropole de Lyon.

En effet, la décision est laissée à l’appréciation des préfectures locales en fonction de la circulation du virus sur leur territoire, comme le précise un arrêté paru le 7 août au journal officiel. Les préfets peuvent ainsi conditionner l'accès aux centres commerciaux de plus de 20 000m² "lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient et dans des conditions garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité". À ce stade, aucun arrêté n’a été pris en ce sens dans le département, d'après les services de la Préfecture.

En revanche, les autres établissements soumis au contrôle du pass sanitaire et qui se trouvent à l’intérieur de ces grands espaces commerciaux seront eux obligés de le demander à leurs clients, à l’instar des cinémas ou encore des restaurants.

