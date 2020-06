Lyon : les bouchons sont de retour, concentrés dans le centre-ville

Petite pluie fine qui rend la route glissante et favorise les accrochages, fermeture d'une trémie de Perrache... ce jeudi matin, les ingrédients sont présents pour le retour des bouchons à Lyon.

Ça congestionne ce matin à Lyon avec de nombreux bouchons concentrés majoritairement dans le centre-ville de l'agglomération. La petite pluie fine qui rend la route glissante, la fermeture de la trémie 6 en direction de Part-Dieu (lire ici) et surtout le retour des automobilistes plus nombreux depuis le début de la semaine contribuent à la congestion ce matin.

Ainsi, la circulation est saturée sur les quais du Rhône entre Cordeliers et Perrache, "le temps de parcours est triplé" selon Onlymoov. On retrouve également des bouchons autour de Perrache à cause de la fermeture de la trémie. Sur le reste du réseau routier, si l'on note des ralentissements par endroits, on reste loin de la congestion habituelle pour un jeudi en semaine.

Selon Tom Tom, ce matin, peu avant 9 heures, l'indice de congestion à Lyon était de 44 %, une valeur inférieure de 22 % par rapport à la moyenne relevée sur l'heure de pointe du matin. Ce sont autour de 70 km de bouchons et ralentissements qui ont été enregistrés par le service de navigation ce jeudi matin.

Dans le mesure du possible, il est conseillé de privilégier les transports en commun, la marche ou le vélo pour ses déplacements. Dans le centre, ils resteront les modes les plus rapides face à une saturation importante.