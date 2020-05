Lyon : les bacs à fleurs vont être retirés de la rue Edouard Herriot

Le président de la métropole de Lyon, David Kimelfeld, a annoncé que le maire de Lyon Gérard Collomb avait accepté de retirer les bacs à fleurs qu'ils avaient fait poser sur les voies de bus et pistes cyclables. Le contexte actuel et la nécessité de distanciation entre les personnes auront eu raison de ce symbole du "greenwashing".

Les bacs à fleurs vont bientôt disparaître de la rue Édouard Herriot. Dès son annonce en juin 2019, ce projet avait déclenché la polémique, puisqu'il consistait à supprimer les voies de bus et pistes cyclables pour mettre des végétaux, sans toucher à l'espace dédié aux voitures.

Un double sens cyclable sécurisé

Considérés comme un symbole du "verdissement", "greenwashing", les bacs pénalisés cyclistes, piétons et usagers des transports en commun. Passer à vélo était devenu dangereux sur le secteur. Ce lundi, le président de la métropole de Lyon, David Kimelfeld vient d'annoncer que le maire de Lyon, Gérard Collomb, avait accepté de faire enlever les bacs qu'il avait fait poser. "il nous a dit qu'il donnerait la consigne aux services de la ville d'enlever les jardinières et a donné son accord pour déployer un double sens cyclable sécurisé sur la rue", a précisé David Kimelfeld. Le contexte actuel et l'obligation de pouvoir maintenir des distances entre les individus auront eu raison du projet.

Installés en septembre 2019, avant une campagne électorale où même les autoroutes étaient "vertes", les bacs devaient rester au moins 18 mois, pour un budget de 600 000 euros. Lors de la concertation publique, la majorité des participants s'était opposée aux projets sur les voies de bus et vélos. Leur avis n'avait pas été suivi pour le résultat qu'on connaît aujourd'hui.