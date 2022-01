Lyon : les avocats mobilisés pour leurs confrères colombiens

Les avocats de Lyon sont appelés à se réunir demain, lundi 24 janvier, en soutien à leurs homologues de Colombie.

Comme chaque année, le Barreau de Lyon se mobilise en soutien aux avocats persécutés dans le monde à l’occasion de la "Journée de l’avocat en danger". Les avocats lyonnais appellent à un rassemblement lundi 24 janvier à 12h en robe devant le nouveau palais de justice. La manifestation sera notamment dédiée à la situation en Colombie où les avocats sont persécutés et empêchés d’exercer librement.

Une journée mondiale depuis 2009

Depuis 2009, la "Journée de l'avocat en danger" se tient le 24 janvier dans le monde entier. L'objectif de cette mobilisation est d'attirer l'attention de la société civile et des pouvoirs publics sur la situation des avocats dans un pays donné, afin de les sensibiliser aux menaces qui pèsent sur eux dans l'exercice de leur profession.

Pourquoi la Colombie ?

En 2022, la Colombie a été choisie car les crises politiques, sociales et sécuritaires qui la traversent entraînent "de nombreuses violations des droits humains". Dans ce contexte, "les avocats de la défense sont confrontés à des pressions qui entravent leur travail" ou victimes de représailles lorsqu'ils s'occupent de certaines affaires "pour les victimes de détention, de torture, de disparition, d'agression sexuelle et d'autres attaques". En 2021, cinq avocats colombiens ont été tués à cause de leur métier.