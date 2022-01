Des postes à pourvoir chez Alstom à Villeurbanne

Avec un carnet de commandes rempli, la société Alstom ne cesse de recruter, notamment pour son site de Villeurbanne.

Certifiée "Top Employer 2022" dans 14 pays du monde dont la France, Alstom, la multinationale spécialisée dans le transport, recrute à tour de bras. Actuellement, 1000 postes sont à pourvoir dans toute la France, dont 80 entre Lyon et Villeurbanne, dans les métiers de l’ingénierie, de l’industrialisation, des fonctions support et de la gestion de projet.

Alstom, leader de la mobilité intelligente et durable, doit en effet répondre à une demande croissante pour des solutions de mobilités plus vertes et plus modernes. "Alstom recherche également des profils high-techs dans les domaines de la signalisation et de la digitalisation, tels que des ingénieurs logiciels et des data scientists", dévoile l'entreprise dans un communiqué. Déjà, à Villeurbanne, 100 postes ont été pourvus sur l'année 2021.