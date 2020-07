Lyon : les agresseurs de deux policiers municipaux jugés ce mardi

Les trois hommes qui ont violemment agressé deux policiers municipaux ce week-end vont être jugés aujourd'hui à Lyon en comparution immédiate.

Dimanche matin, deux policiers municipaux ont été violemment agressés lors d'une intervention dans le 1er arrondissement de Lyon. Ils venaient d'être appelés par des riverains pour du tapage nocturne. Sur place, trois hommes les ont insultés puis frappés. Les suspects ont été arrêtés par des renforts et vont être jugés en comparution immédiate ce mardi. Un des deux policiers agressés a été touché à la tête et a dû être hospitalisé à l'hôpital Saint-Jospeh-Saint-Luc. Les blessures du second sont plus légères.

Dimanche, le maire de Lyon, Grégory Doucet, a adressé un message aux policiers : “Toutes mes pensées vont ce soir à nos deux agents de police municipale, agressés ce matin dans le cadre de leur mission de service public. Je leur souhaite un prompt rétablissement et leur adresse toute notre reconnaissance”.