Le Sytral avait voté les nouvelles augmentations des tarifs des abonnements TCL pour 2019 et 2020. Quels seront les prix pour prendre le réseau de transports en commun de Lyon en illimité l'année prochaine ?

En novembre 2018, le Sytral avait choisi de voter de nouvelles augmentations des tarifs des abonnements TCL pour 2019 et 2020, ainsi qu'une simplification de sa gamme tarifaire. Cette dernière est désormais basée en immense partie sur l'âge et non plus d'éventuels justificatifs.

City Pass et Pass Partout toujours alignés

Ainsi, en 2020, les abonnements vont tous augmenter. les anciens Pass Partout et City Pass devenus 26-64 ans "mensuel" et "mensuel illimité" passeront ainsi de 64 à 65 euros.

Depuis la simplification, l'offre City Pass avec engagement de douze mois et août offert a vu son prix aligné sur l'offre Pass Partout sans engagement, soit un tarif qui grimpe de 60,50 euros en 2018 à 65 euros en 2020 (lire aussi TCL : faut-il encore s'engager pendant un an ?). A noter, les salariés peuvent demander à leur employeur le remboursement de 50 % de leur abonnement, ce qui permettra de payer 32,50 euros en 2020.

Une base à 32,50 euros

32,50 euros, c'est ce que devront également payer par mois les 11 - 17 ans, ainsi que 18-25, contre 32 euros en 2019 (dans ces deux cas, même si elles augmentent aussi, les offres annuelles restent les plus intéressantes, voir tableau ci-dessous). Même tarif pour les 65 ans et plus, ou les retraités à partir de 60 ans, 32,50 euros devient un prix de base en 2020.

Enfin, le tarif du ticket ne bouge pas, il reste à 1,90 euro à l'unité et 17,30 euros le carnet de dix. L'arrivée du E-Ticket sur smartphone n'aura entraîné aucune baisse du prix malgré la disparition d'un support physique (lire aussi Comment profiter du ticket TCL sur smartphone).

Tous les tarifs d’abonnements TCL 2020 en comparaison avec 2018 et 2019