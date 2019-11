Depuis ce 20 novembre, il est possible d'acheter son ticket TCL avec son smartphone. Comment en profiter ?

TCL a mis en ligne l'application Android E-ticket qui permet d'acheter des tickets de TCL grâce à son smartphone et de valider également aux bornes avec ce dernier. Pour en profiter, il faut déjà avoir un téléphone compatible, et c'est là que la première limite apparaît. Selon TCL, tous les mobiles NFC (sans contact) devraient fonctionner avec l'application, à l'exception des Nexus 5 et 6, les Pixel 2, 3 et 3XL, 4 et 4XL ainsi que l'Asus Z00AD.

Certains mobiles comme des modèles Xiaomi n'ont pas la fonction NFC activée, d'autres qui pourraient être compatibles ne le sont pas selon nos constatations (du côté de chez TCL, le service client se dit preneur des références pour corriger d'éventuels oublis).

La bonne nouvelle, c'est que l'application fait tomber le couperet rapidement et l'on sait vite s'il sera possible d'en profiter ou non. Par ailleurs, aucune version iOS n'est proposée pour les iPhone, ce qui pourra être amené à évoluer (en fonction de l’ouverture de la firme à la pomme qui ne l'a initiée que récemment).

Plusieurs types de tickets

Une fois l'application téléchargée (ici), avec un mobile compatible, place à la sélection des tickets : à l'unité, par carnets de 10, ticket 24h/48h/72h ou tick'air (vendu seulement les jours de pic de pollution). Pour le coup, l'interface est simple à comprendre et accessible à tous sans forcément être un technophile. C'est le bon point.

Il faut encore créer un compte avec son numéro de téléphone et une adresse mail. L'application est bien en plusieurs langues. S'il n'est pas possible de choisir un indicatif international, il suffit parfois de fermer puis de relancer l'application pour que la proposition se charge correctement. L'une des cibles principales de l'application reste les touristes qui trouveront ici un outil intéressant pour faciliter leurs déplacements à Lyon.

Valider avec le dos

Place au paiement, et c'est là que ça peut coincer puisque l'option 3D Secure qui permet de recevoir un SMS pour terminer la transaction peut entraîner quelques problèmes selon des retours utilisateurs. Mieux vaut attendre que la page soit bien chargée avant d'entrer le code à trois chiffres.

In fine, quand on a réussi obtenir son ou ses tickets dans l'application, il est enfin possible d'en profiter facilement en plaçant simplement le dos de son smartphone sur la borne et entrer sur le réseau. Les abonnements ne sont pas encore disponibles, mais TCL travaillera à des améliorations durant l'année 2020.