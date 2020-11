Lyon : l’édition 2020 du Village des recruteurs se déroulera en ligne

L’événement de "job dating", le Village des recruteurs, est maintenu malgré le contexte sanitaire, il se déroulera en ligne du 30 novembre au 4 décembre.

Chaque année depuis 2016, le Village des recruteurs s’installe à Lyon pour mettre en relation entreprises et chercheurs d’emploi. Co-organisé par l’agence Aglaé-Events et la Métropole de Lyon, le rendez-vous est devenu incontournable pour les entreprises en recherche de personnel. En 2020, le contexte sanitaire interdit l’installation des structures habituelles place Bellecour, mais un dispositif en ligne a été mis en place.

Un salon virtuel de l’emploi sera accessible du lundi 30 novembre au vendredi 4 décembre. Déjà 1500 offres d’emploi ou de formation sont consultables dans des filières variées. Pour participer à l’événement, il faut s’inscrire comme visiteur sur le site dédié (ici). Ensuite il suffit de naviguer entre les offres et de prendre des rendez-vous avec les recruteurs qui se dérouleront le 2 et 3 décembre. Il n’y a plus qu’à peaufiner son CV !