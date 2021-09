Lyon : le vainqueur du Bocuse d’Or, Davy Tissot, honoré à l’Hôtel de Ville

Lundi 27 septembre, la France a remporté le Bocuse d’Or en marge du Sirha. Un titre qui échappait aux chefs français depuis 2013, mais dont le Lyonnais Davy Tissot a su s’emparer avec la Team France. La Ville de Lyon va leur rendre hommage ce mardi 28 septembre.

Cela faisait huit ans que la France n’avait plus remporté la finale du Bocuse d'Or, le plus grand concours de cuisine de la planète, créé par Monsieur Paul et organisé à Lyon. Il aura fallu qu’un chef lyonnais porte l’étendard de la Team France pour que la statuette dorée fasse son retour dans le giron de la France.

Emmenée par Davy Tissot, le chef du restaurant Saisons à Écully, accompagné de son commis officiel Arthur Debray et de son coach le chef Yohann Chapuis, l’équipe de France a remporté lundi 27 septembre, à Lyon, la 18e édition du prestigieux concours de cuisine.

La France 8 fois titrée

Pour ramener ce 8e Bocuse d’Or à la France, le chef lyonnais et son équipe ont séduit le jury avec un plateau autour du paleron de bœuf et une box take away autour de la tomate. Afin d’honorer ce représentant de la qualité de la cuisine lyonnaise et son équipe, la Ville de Lyon organise ce mardi soir, à partir de 18 heures, une cérémonie dans les salons de l’Hôtel de Ville.

