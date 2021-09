Les plats gagnants de l'équipe de France au Bocuse d'or

La France a remporté à Lyon le Bocuse d'Or avec deux plats autour de la tomate et du paleron de boeuf.

L'équipe de France, emmenée par Davy Tissot, accompagné de son commis officiel Arthur Debray et de son coach le chef Yohann Chapuis, a remporté lundi 27 septembre, à Lyon, la 18e grande finale mondiale du Bocuse d'Or, le plus grand concours de cuisine de la planète.

5h30 d’épreuves non-stop pendant lesquelles ils ont réalisé un plateau autour du paleron de bœuf et une box take away autour de la tomate.

Une victoire pour la France qui n’avait pas accédé au podium depuis 2013.

C'est le 8e Bocuse d'Or glané par la France depuis que la création de la compétition en 1987 (soit 18 éditions, en biennale) par Paul Bocuse. La France conserve son rang de nation la plus titrée, devant la Norvège (5 statuettes en or, troisième cette année) et le Danemark (2 statuettes en or, deuxième cette année).

« Bienvenue à la maison ! ». Le retour du #Bocusedor dans les mains de la France 🇫🇷 à Collonges, restaurant de ⁦@PaulBocuse⁩, après 3 éditions sans podium #Lyon pic.twitter.com/dupDablY6W — Guillaume Lamy (@LamyGuillaume) September 28, 2021

Ecart de points historique

La France remporte le trophée tant convoité avec un total de 2428 points, soit 99 points de plus que le deuxième et 194 points de plus que le troisième. "C'est du jamais vu" explique Serge Vieira, le doublement étoilé président de l'équipe de France, lui-même Bocuse d'Or en 2005.

"Je dédicace ce Bocuse d’Or à Monsieur Paul qui m’a donné le goût de la cuisine. Sans lui, je ne serai pas là. Ramener le Bocuse d’Or à la maison, c’est un rêve d’enfant. C’est une immense fierté de faire rayonner à nouveau la gastronomie française à travers le monde. C’est aussi une récompense pour le travail de toute l’équipe qui n’a rien lâché depuis le début de cette aventure. Je pense à tous ceux qui nous ont soutenus, qui ont cru en nous. Un immense merci pour tous ces soutiens. On a osé, on a parfois douté, on a recommencé, encore et encore mais on n’a jamais perdu la flamme qui nous anime. On a pris du plaisir et on a réussi ensemble !" Davy Tissot.

Au menu de l'assiette française du Bocuse d'Or

Pour la Box Take away :

Entrée : Quartier de tomate pure et moutardée, voile de brûlé et tranche de tomate confite. Kombucha d'eau de tomate givrée et huile de verveine. Crouton de tomate "lèche-doigt", ail noir et oxalis.

Plat : Tomate complètement farcie avec de la crevette. Jus des têtes de crevettes tomaté, vierge à l'huile de basilic. Champignons de France et herbes sélectionnées

Dessert : Bonbon tomate "prune pourpre". Tomate fermentée et fruitée, coulis de celle-ci, huile des feuilles. Fleurs bigarrées et oxalis pourpres

Pour le thème plateau :