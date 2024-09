Lyon : le tunnel Vivier-Merle fermé dès le 23 septembre pour deux mois 

Le tunnel Vivier-Merle, dans le 3e arrondissement de Lyon, sera fermé à la circulation dès le 23 septembre et jusqu’à fin novembre.

Afin de réaliser les travaux d’aménagement de la future Voie Lyonnaise n°2, le tunnel Vivier-Merle sera fermé à la circulation dès le 23 septembre et jusqu’à la fin du mois de novembre. Les travaux s’effectuant en tunnel fermé, une déviation jalonnée sera mise en place.

À terme, une piste cyclable bidirectionnelle sera installée à l’intérieur du tunnel en lieu et place de la voie de circulation de gauche. Le tunnel accueillera donc les automobilistes et les cyclistes, tout en permettant la continuité de la Voie Lyonnaise n°2 entre le Nord et le Sud de la Part-Dieu.

Pour rappel, la Voie Lyonnais n°2 reliera à l’horizon 2026 Fontaines-sur-Saône et Saint-Priest, en passant par la Cité Internationale, le parc de la Tête d’Or, la gare de la Part-Dieu et la Manufacture des Tabacs.

