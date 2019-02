Lyon : le tunnel de Fourvière coupé en direction de Marseille

Suite à un accident de la circulation, le tunnel de Fourvière à Lyon est coupé en direction de Marseille ce mardi matin.

mise à jour : le tunnel est à nouveau ouvert. Le tunnel est désormais fermé en direction de Paris à cause d'un autre accident.

Mieux vaut éviter le secteur ce mardi matin. A cause, d'un accident de la circulation, le tunnel de Fourvière à Lyon est coupé en direction de Marseille depuis 8h50. Les automobilistes sont invités à suivre les déviations S1 ou S2 balisées sur le terrain. On ignore quand la circulation sera à nouveau possible. Des ralentissements se sont formés sur le secteur, soyez prudents.