Lyon : le tunnel Brotteaux-Servient fermé ce mercredi soir

Les travaux s'enchaînent dans la capitale des Gaules. Le tunnel Brotteaux-Servient sera interdit à la circulation plusieurs nuits consécutives, dès ce mercredi soir.

A Lyon, l'été rime avec travaux, et les tunnels n'y font pas exception. Pour permettre leur rénovation, nombre d'entre eux seront fermés dans les jours à venir. A commencer par le tunnel Brotteaux-Servient, fermé à la circulation cette nuit à partir de 22h et jusqu'à 6h le lendemain. Il en ira de même toutes les nuits jusqu'au 2 août inclus. Il est donc conseillé de se reporter sur la rue Garibaldi via le cours Vitton ou la rue Vauban.

Quant au tunnel Vivier-Merle, il est toujours interdit à la circulation pour des travaux de réaménagement des abords de la Part-Dieu, et ce jusqu'au printemps 2020.