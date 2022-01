Lyon : le trafic de nombreuses lignes de train perturbé par le Covid-19 

En fin de semaine dernière, la SNCF annonçait adapter la circulation de ses trains en raison d’un manque de demandes et de personnel en raison du Covid-19. À Lyon, les perturbations se font ressentir sur une quinzaine de lignes, alors que la compagnie a annoncer supprimer 10 % de ses TGV et 20 % des Intercités au niveau national.

Après les transports en commun lyonnais, c’est au tour de la SNCF d’adapter son offre au niveau local en raison du Covid-19. Confrontée à l’indisponibilité d’un certains nombre de ses employés et à une chute des réservations en raison de la crise sanitaire, la compagnie ferroviaire a annoncé en fin de semaine dernière prendre de nouvelles mesures.

À partir de ce lundi 10 janvier, 10 % des TGV et 20 % des Intercités devraient être supprimés, selon un porte parole de la SNCF cité par l’AFP : "Compte tenu d'une baisse constatée des réservations de 30 % depuis le début de l’année, en particulier en semaine, le plan de transport TGV sera adapté à compter de la semaine prochaine et assuré à hauteur de 90 % de l'offre prévue, et à 80 % pour les Intercités".

Une quinzaine de lignes perturbées à Lyon

Dans les faits, les trains ne seront pas supprimés à la dernière minute, il s’agit d’une adaptation du plan de transport, qui prenne "en compte en compte les effets d'une moindre disponibilité des personnels SNCF concernés par le Covid". Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce lundi 10 janvier, pas moins de 25 lignes de trains font l’objet d’une adaptation.

Au niveau local, 14 liaisons ayant Lyon pour départ ou arrivée sont concernées. C’est le cas notamment des lignes Saint-Étienne - Lyon, Grenoble - Lyon, Avignon - Lyon ou encore Mâcon - Lyon.

🚦#FlashinfoTERAURA 8h : la circulation des #ter est plutôt bonne malgré quelques retards éparpillés sur la région.

Les contraintes liées au Covid entraînent la mise en place d’un programme adapté des circulations : https://t.co/dGJ3InGhTh — SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) January 10, 2022

Le détail de ce planning adapté et des modifications d’horaires est à retrouver ici.