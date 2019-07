Lyon : le supporter algérien voulait "s'amuser" avec des feux d’artifice

Le 14 juillet, après la victoire de l'Algérie en demi-finale de la coupe d'Afrique des nations, un supporter algérien aurait tenté de mettre le feu à une poubelle à Rillieux-la-Pape près de Lyon. Identifié, il vient d'être arrêté.

Le 14 juillet, après la victoire de l'Algérie en demi-finale de la coupe d'Afrique des nations, de nombreux supporters sont descendus dans les rues de l'agglomération de Lyon. Une vingtaine de voitures ont été brûlées et du mobilier urbain dégradé dans plusieurs villes. À Rillieux-la-Pape, un individu aurait tenté à deux reprises de mettre le feu à une poubelle avec des feux d'artifice. Identifié par les forces de police, il a été interpellé ce mercredi 17 juillet. L'homme a nié les faits, expliquant avoir mes les feux d'artifice dans la poubelle pour "s'amuser et non la brûler". Il sera présenté au parquet ce jeudi en vue d'une comparution immédiate.