Lyon : le street art à l’honneur une semaine de plus au Peinture Fraîche Festival

Pour sa 3e édition, le festival de street art Peinture Fraîche joue les prolongations. Les oeuvres exposées à la Halle Debourg seront finalement visibles jusqu’au dimanche 7 novembre.

Depuis près d’un mois le festival de street art Peinture Fraîche en met plein la vue aux visiteurs qui font le déplacement jusqu’à la Halle Debourg, dans le 7e arrondissement de Lyon, pour admirer les fresques qui recouvrent les murs du bâtiment. Le nouveau concept de réalité virtuelle développé pour cette 3e édition permet aux visiteurs, à l’aide de leur téléphone et de l’application du festival, d’assister à la création des oeuvres installées dans la Halle et le rendu est bluffant.

Alors que les vacances de la Toussaint ont débuté vendredi, les organisateurs ont décidé d’étendre la durée du festival d’une semaine afin de permettre aux "petits et grands" de "s'initier au graffiti avec de nouveaux ateliers animés par des artistes, tous les jours pendant les vacances". La clôture n’est donc plus fixée au 31 octobre, mais au 7 novembre. De quoi ravir les amateurs de street art.

Pour rappel, cette année quatre tendances sont au programme de l’évènement qui illustre les différentes tendances du street art : les nouvelles technologies, l’écologie, les regards féminins et l’abstraction.

Prix de l'entrée : 5 euros (gratuit pour les moins de 10 ans). Fermé les lundi et mardi. Ouvert les vendredi et samedi de 10 à 23 heures et les mercredi, jeudi et dimanche de 10 à 20 h. Le masque est obligatoire et un pass sanitaire sera exigé à l'entrée.