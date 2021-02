Lyon : le Sirha et le Bocuse d'Or décalés à septembre 2021

Le salon international de la gastronomie et le plus grand concours culinaire du monde qui devaient se tenir en janvier vont être décalés à l'automne prochain.

Initialement prévu au mois de janvier dernier, le Sirha Lyon va être déclaré du jeudi 23 au lundi 27 septembre prochain, ont annoncé ce mardi les organisateurs de l'événement.

Pour sa 20e édition, le salon des professionnels de la gastronomie va se tenir un Eurexpo dans un contexte de forte crise du secteur de la restauration particulièrement touché depuis le début de l'épidémie de Covid-19. “Cette 20e édition sera plus que jamais centrale dans le dispositif de relance, confirmant son rôle d’accompagnateur et de précurseur d’un secteur en perpétuelle adaptation. Sirha Lyon 2021 s’annonce plus que jamais comme un hommage vibrant à toutes les restaurations qui se sont adaptées à cette période unique dans l’histoire du Food Service”, écrit l'organisation dans un communiqué.

Par ailleurs, les équipes du Sirha ont confirmé que les 24 concours organisés lors du salon, dont le Bocuse d’Or et la Coupe du Monde de la Pâtisserie, auront bien lieu en septembre.