Lyon : le Salon Epoqu'Auto reporté en novembre 2021

Initialement prévue du 6 au 8 novembre à Eurexpo, la 42ème édition du Salon Epoqu'Auto a été repoussée à l'an prochain par ses organisateurs.

Organisé depuis 1979 par les adhérents du Club des Amateurs d'Automobiles Anciennes, le Salon Epoqu'Auto n'aura pas lieu cette année à Lyon, où il devait se tenir début novembre, au centre Eurexpo.

Une décision prise par Alain Guillaume et Claude Passot, les organisateurs, qui estiment que « l'évolution de la crise sanitaire ponctuée d’incertitudes », ainsi que la « réglementation émise par le Préfet du Rhône limitant la jauge à 1000 personnes » ne permettent pas d'organiser l'évènement en toute sécurité et dans le total respect des visiteurs.

Un coup dur pour un Salon qui avait attiré plus de 70 000 personnes l'an dernier et qui devait accueillir plus de 800 exposants français et étrangers le mois prochain.