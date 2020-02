Cet hiver à Lyon aura été rythmé par des températures anormalement élevées et des vigilances "vent violent" régulières. Météo France vient à nouveau de placer le département du Rhône en vigilance jaune.

Une nouvelle fois le département du Rhône est placé en vigilance jaune "vent violent" par Météo France avec un phénomène climatique qui débutera dans la nuit de vendredi à samedi à 3 heures. Les rafales de vent du sud vont se faire de plus en plus fortes et atteindront les 85 km/h au sud du département.

À Lyon, des vents jusqu'à 75 km/h sont attendus. S'ils venaient à se renforcer, la ville pourrait à nouveau décider de fermer les parcs comme ce fut le cas lors des épisodes précédents. Avant votre sortie à Tête d'Or, il est donc conseillé de bien vérifier que les grilles sont encore ouvertes via le site de la ville.

En fin d'après-midi, le vent devrait retomber pour une nuit plus calme. Les rafales pourraient à nouveau dépasser les 60 km/h, dimanche en fin de journée.