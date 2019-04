Lyon : le remplaçant de Barbarin a échangé avec des victimes de pédophilie

Ce samedi, au cinéma Bellecombe (Lyon 6e), le prêtre Yves Baumgarten, remplaçant provisoire du cardinal Barbarin à la tête du diocèse de Lyon, a débattu avec François Devaux, le président de l’association « La parole libérée », avec des victimes de pédophilie, des catholiques.

Le film réalisé par François Ozon "Grâce à Dieu" a été projeté puis un débat s’en est suivi, samedi, au cinéma Bellecombe (Lyon 6e), entre le prêtre Yves Baumgarten, remplaçant provisoire du cardinal Barbarin à la tête du diocèse de Lyon, et François Devaux, le président de l’association "La parole libérée". Mais aussi avec François Ozon, présent également, comme des victimes de pédophilie, des catholiques.

"J’y ai vu mon Eglise en face, ce qu’elle a fait ou plutôt ce qu’elle n’a pas fait. Elle n’a pas été à la hauteur", a expliqué le prêtre Yves Baumgarten, dans des propos rapportés par Le Progrès. Avant d’ajouter, un peu plus tard : "Toute institution a une forme d’autodéfense et ça a été le réflexe de l’Eglise. Je dirai qu’il y a beaucoup d’incompétence et de méconnaissance coupable de ce fait-là".

L’échange a été animé mais cordial. "Le ton est monté, les langues se sont déliées", précise le quotidien régional. François Devaux a souligné que la présence du diocèse de Lyon et de Yves Baumgarten à ce débat était "le début de quelque chose".