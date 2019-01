Lyon : le recensement 2019 débute dans le Rhône

À partir de jeudi, le recensement va débuter dans le département et à Lyon où le dernier comptage avait dénombré 515 695 habitants à Lyon en 2016.

La campagne de recensement débute ce mardi dans le Rhône. Le recensement en tant que tel va commencer ce jeudi 17 janvier et se terminera le 16 février prochain dans les communes de moins de 10 000 habitants et jusqu'au 23 pour les autres. Dans les grandes villes, 8 % des habitants seront sondés. Plusieurs centaines d'agents vont parcourir le territoire afin d'établir un comptage précis du nombre de personnes vivant dans l'Hexagone. Selon l'INSEE, définir précisément la population permet aussi de définir les besoins “en ouverture de crèche, installation de commerces, constructions de logements, d'écoles, besoins en moyens de transport...” Cela permet aussi de déterminer le montant des dotations de l'État accordé aux collectivités territoriales.

Lors du dernier recensement à Lyon en 2016, la ville comptait 515 695 habitants. En tout, 43 390 personnes se sont installées à Lyon depuis 2006 (472 305 habitants). Depuis six ans, la population lyonnaise a augmenté en moyenne de 0,8 %. Un chiffre bien supérieur à celui de l'ensemble de la France métropolitaine et de la région Auvergne-Rhône-Alpes (0,4 %). Concernant les arrondissements, c'est le 3e qui est le plus peuplé avec 101 992 habitants. Suivent le 8e arrondissement (84 517 habitants), le 7e (82 045 habitants), le 6e (51 416 habitants), le 9e (50 607 habitants), le 5e (48 929 habitants), le 4e (36 080 habitants), le 2e (30 435 habitants) et enfin le 1er (29 575 habitants).