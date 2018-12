Recensement : il y a 515 695 habitants à Lyon

L'Insee vient de publier les chiffres officiels des communes de France. Sans surprise, Lyon et le département du Rhône y font partie des plus attractifs.

L'Insee a publié ce jeudi les populations officielles des communes de France. La ville de Lyon comptait en 2016 515 695 habitants. 43 390 personnes se sont installées à Lyon depuis 2006 (472 305 habitants). Lors du recensement de 2011, 491 268 personnes habitaient à Lyon. Depuis six ans, la population lyonnaise a augmenté en moyenne de 0,8 %. Un chiffre bien supérieur à celui de l'ensemble de la France métropolitaine et de la région Auvergne-Rhône-Alpes (0,4 %).

La métropole de Lyon a elle aussi fortement progressé depuis 10 ans. Elle comptait 1 381 249 habitants en 2016 contre 1 259 353 en 2006. Depuis 2011, sa population a augmenté de 0,9 % par an. Le département du Rhône est celui dont la croissance de la population a le plus augmenté depuis 2011 (+1 %) derrière la Haute-Savoie (+1,4 %) et l'Ain (+1,1 %). Cependant, dans ces deux départements c'est l'arrivée de nouveaux habitants qui constitue la majorité de cette croissance alors qu'il s'agit du solde naturel (différence entre le nombre de naissance et de décès) qui fait croître la population du département du Rhône (+0,8 %). En tout 1 835 903 personnes vivent dans le Rhône et 7 916 889 dans la région.

