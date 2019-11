Lyon : le prix du ticket TCL "Fête des Lumières" augmente

Du 5 au 8 décembre 2019, le cœur de Lyon battra au rythme de la Fête des Lumières avec des installations dans toute la Presqu'île et au parc de la Tête d'Or. Pour en profiter, le plus simple sera encore de marcher ou de prendre le réseau TCL, mais le prix du ticket spécial augmente.

Chaque année, il est possible de profiter du ticket "TCL en Fête" pour se déplacer en illimité à partir de 16 heures durant la Fête des Lumières. Vendu en 2018 au prix rond de 3 euros par soirée, il voit cette année son prix légèrement augmenter pour s'établir à 3,10 euros.

Néanmoins, contrairement aux années précédentes, dans la nuit de vendredi à samedi et de samedi à dimanche, il sera possible d'utiliser les métros jusqu'à deux heures du matin. La mesure est mise en place depuis mi-novembre.

Le ticket TCL en Fête sera proposé dès le deux décembre dans les distributeurs automatiques du réseau, en agence TCL et les 5, 6 et 7 décembre à bord des bus. Le 8 décembre, l'accès au réseau TCL sera gratuit à partir de 16 heures et jusqu'à la fin du service. Enfin, des illuminations seront proposées à l'intérieur des tramways.