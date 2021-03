Lyon : Le « printemps est inexorable », rassemblements pour la réouverture des lieux de culture

Pour demander la réouverture des lieux culturels en France, plusieurs rassemblements auront lieu aujourd'hui à Lyon sous la bannière : Le « printemps est inexorable ».

Le monde de la culture est en souffrance et demande qu'on ouvre à nouveau les portes au public. Pour se faire entendre, un appel a été lancé pour se rassembler à 14 heures devant l'entrée des différentes structures culturelles et marcher pour se retrouver devant le TNP de Villeurbanne à 15 h 30. Cette mobilisation se tiendra sous la citation de l'écrivain et homme politique Pablo Neruda : Le « printemps est inexorable », phrase reprise par la ministre de la culture en décembre 2020.

L'incompréhension est toujours la même sur l'ouverture permanente des grandes surfaces et la fermeture des musées, des salles de cinéma ou de théâtre. Les acteurs et les spectateurs sont invités à rejoindre la marche dans leur commune.