Lyon : le père de famille séquestre les agresseurs de son fils

Les jeunes à l'origine du vol ont été laissés libres et le père et l'un de ses amis présentés au parquet pour enlèvement, séquestration et violences.

Une semaine plus tôt, deux jeunes de 17 et 18 ans s'en prenaient à son fils. En plein centre de Lyon, dans le 2e arrondissement, ce dernier était forcé de se déshabiller pour se faire voler l'intégralité de ses effets personnels. Rentré habiller des vêtements de l'un des agresseurs, il raconte la scène à son paternel, qui se met en tête de retrouver les coupables. Cinq jours plus tard, il parvient à retrouver l'un des voleurs et se rend avec deux de ses amis sur la place Gabriel Péri dans le 7e arrondissement. Selon Le Progrès, le père de famille a alors embarqué dans une voiture ce mineur de 17 ans.

Pour le faire parler afin de retrouver les affaires de son fils et son complice pour le vol, les adultes vont secouer le jeune garçon, allant jusqu'à le gifler. Trimbalé dans plusieurs endroits de Lyon, le jeune homme finit par craquer et raconte où se trouve son complice, âgé de 18 ans. C'est donc en pleine nuit, à 1h30 du matin ce jeudi, que les trois adultes iront réveiller le deuxième agresseur dans une chambre d'hôtel à Perrache. Il sera emmené dans un deuxième véhicule et selon le Progrès, il recevra lui aussi des coups. Mais au commissariat de Villeurbanne, la situation s'inverse. Les trois adultes pensent conduire face à la police les deux jeunes hommes et se retrouvent finalement en garde à vue. Le mineur de 17 ans et son complice de 18 ans sont relâchés et les presque quarantenaires déférés devant le parquet ce vendredi pour enlèvement, séquestration et violences.