Lyon : Le PCF soutient le personnel du CNED en grève

le Parti Communiste Français a lancé un communiqué pour soutenir le mouvement de grève du CNED face au manque de moyens.

Dans un communiqué, le PCF donne son soutien aux membres du CNED (Centre national d'Enseignement à Distance) pour leur mouvement grève du 8 avril dernier : "Elu.e.s et militant.e.s communistes de Lyon, nous soutenons donc la lutte des agents du CNED pour le respect de leur travail, pour l’amélioration de leurs conditions de travail et d’accès aux savoirs de tous et nous affirmons la nécessité de maintenir et de développer le site CNED de Lyon – Croix Rousse."

Toujours dans son communiqué, le PCF est scandalisé par l'inaction du gouvernement sur le développement des moyens du CNED pendant la crise sanitaire "A Lyon, où se trouve l’un des 8 sites du CNED, depuis 2002, c’est une centaine de postes d’agents qui a été supprimée, les départs de fonctionnaires étant remplacés par des CDD et la menace d’une fermeture pure et simple ne cessant de planer depuis 10 ans !"

Une grève et des revendications

Les personnels du CNED alertent sur des conditions de travail de plus en plus difficiles, notamment depuis le début de la Covid-19. Ils dénoncent un manque de moyens, une augmentation du temps de travail sans compensation, l'absence de recrutement de professionnels malgré l'augmentation du nombre d'inscrits depuis le début de l'épisode Covid-19, plus largement c'est une " situation de profond malaise ». Le PCF insiste aussi sur la surcharge de travail sans même "tenir compte de la présence nombreuse d’agents en situation de handicap parmi les personnels !"