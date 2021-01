Lyon : le nombre de rues concernées par la vidéoverbalisation va être presque doublé

Mise en place depuis septembre 2019, l'expérimentation de vidéoverbalisation menée à Lyon va se poursuivre pendant trois ans et être élargie à de nouvelles rues des 1er, 2e 3e, 5e, 6e, 7e et 8e arrondissements de Lyon. En tout, ces 60 nouvelles voies porteront à 141 le nombre de rues concernées par la vidéoverbalisation. Cette décision a été validée ce jeudi soir lors du conseil municipal de la ville de Lyon. Selon la délibération adoptée hier, “l’expérimentation, menée depuis plus d’une année sur plusieurs secteurs de la commune a permis de contribuer à diminuer le nombre d’infractions impunies en appui des dispositifs humains mis en place”.

En tout, 3182 verbalisations ont été effectuées, 1754 procès-verbaux ont été dressés pour des infractions à la conduite des véhicules ne respectant pas la fermeture à la circulation de certaines rues, essentiellement les vendredis et samedis soirs de 22 heures à 4 heures du matin et 1428 contraventions ont été relevées pour des infractions au stationnement en soirée, comme en journée (passages piétons, trottoirs, voies piétonnes, voies de bus, pistes cyclables...). D'après Modamed Chihi, l'adjoint en charge de la sécurité, la vidéoverbalisation a généré 100 000€ de recettes depuis le début de sa mise en place.

“On ne parle pas de sécurité à chaque conseil sans raison”

Si elle a décidé de poursuivre cette expérimentation, la majorité ne fait pas de cet outil l'alpha et l'oméga de sa politique de sécurité. “En matière de sécurité, gardons-nous de tout manichéisme. Il n'y a pas d'un côté le camp de ceux qui garantissent la sécurité pour tous et de l'autre celui des laxistes. Nous comprenons qu'en matière de sécurité, aucun outil ne doit être négligé par principe, mais aucun ne doit être érigé comme un totem autour duquel nous devrions tourner. La question qui se pose est de savoir comment utiliser chaque dispositif et comment l'articuler avec les autres. Notre groupe n'est pas dogmatiquement opposé à la vidéo, mais il constate que ces moyens onéreux se substituent trop souvent pour palier à une réduction des effectifs de police au détriment de leur présence sur le terrain”, a déclaré Philippe Prieto, du groupe Socialiste, la gauche sociale et écologique.