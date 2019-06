Lyon : le niveau 3 du plan canicule enclenché

Le département du Rhône a été placé en vigilance orange canicule par Météo France. Du côté de la préfecture, on annonce que le plan canicule "niveau 3" est enclenché.

Les températures ne descendront pas en dessous des 22 degrés cette nuit à Lyon et dans le Rhône. Alors que la journée de mardi devrait être marquée par des températures supérieures à 37 degrés, la préfecture enclenche le "niveau 3" du plan canicule. De son côté, Météo France a placé le département du Rhône en vigilance orange.

"Le niveau 3 conduit les services de l’État (Préfecture, Agence régionale de santé...) et les acteurs locaux (maires, établissements de santé, services de secours et d’urgence...) à organiser la montée en charge du dispositif préventif et opérationnel pour la prise en charge des personnes à risque. Les décisions mises en œuvre par le préfet seront révisées en fonction de l’évolution des conditions météorologiques et des indicateurs de l’activité sanitaire locale".

A Lyon, cette canicule se double d'un pic de pollution à l'ozone. Dès mardi, des limitations de vitesse seront imposées :