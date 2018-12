Lyon : le métro D, des trams et bus perturbés à cause des lycéens

La grève des régulateurs du métro de Lyon est terminée, mais d'autres perturbations continuent ce jeudi matin. À cause des manifestations des lycéens, le métro D, des tramways, ainsi que des bus ne circulent plus ou sont perturbés.

Plus tôt ce jeudi matin, nous indiquions que les trams T4 et T5 étaient perturbés à cause de manifestations des lycéens (lire ici). Le T5 ne circule plus dans les deux sens, le trafic du T4 est interrompu entre Marcel Houel et Hôpital Fezyin. Depuis d'autres perturbations sont apparues sur le réseau TCL :

le T2 ne circule plus entre les stations Porte des Alpes et Saint-Priest Bel Air

sur la ligne D, la station Parilly n'est plus desservie

sur la ligne C8 est déviée de l'arrêt Paviot-Genêts à l'arrêt Nicolas Garnier-Poudrette

sur le C2, terminus exceptionnel à l'arrêt Place Sublet Marcel Paul. Arrêts de Place Sublet Marcel Paul à Hôpital Feyzin Vénissieux non desservis

C16 dans le sens Surville : déviée de l'arrêt Grange Blanche à l'arrêt Professeur Beauvisage-CISL

C16 dans le sens Charpennes : déviée de l'arrêt Lycée Lumière à Grange Blanche

C25 dans le sens Part-Dieu : déviée de l'arrêt Varichon à Garibaldi Gambetta

C25 dans le sens Sogaris : déviée de l'arrêt Tchécoslovaques-Blandan à Varichon

25 : dans les 2 sens, l'arrêt Lycée automobile n'est plus desservi, l'arrêt Montchat-Kimmerling n'est plus desservi en direction de la Part-Dieu

26 : dans les 2 sens, l'arrêt Parilly n'est plus desservi, l'arrêt Mont Blanc en direction de Manissieux

39 : Terminus à l'arrêt Parilly dans les deux sens, tout comme les arrêts entre Parilly et Parc de Parilly

50 : dans les 2 sens, les arrêts Médiathèque et Esplanade des Arts ne sont plus desservis

62 : arrêts Henri Maréchal et Esplanade des Arts ne sont plus desservis dans les deux sens

79 : terminus à l'arrêt Mont Blanc

Quant à la grève des régulateurs, elle est terminée (voir ci-dessous) :