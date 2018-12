Manifestations lycéennes : les tramways T4 et T5 perturbés à Lyon

Les T4 et T5 ainsi que plusieurs lignes de bus sont bloqués dans la métropole de Lyon en raison de nombreuses manifestations lycéennes.

Comme tous les matins depuis lundi, des manifestations de lycéens ont lieu dans plusieurs établissements de la métropole de Lyon ce jeudi. Le tramway T4 ne circule plus depuis 8h ce matin entre l'arrêt Marcel-Houel/Hôtel-de-Ville et Hôpital-Feyzin/Vénissieux mais circule normalement entre la Doua/Gaston-Berger et Marcel-Houel/Hôtel-de-Ville. Dans le même temps, le tramway T5 ne circule plus du tout.

Des lignes de bus sont aussi touchées par les manifestations lycéennes : C8, C12, C16, C25, 25, 79.

Plus d'informations sur le site Internet des TCL.