Lyon : le métro B fermés plusieurs soirées cet été

Le temps où les autorités attendaient que le pic de pollution se confirme à Lyon pendant plusieurs jours est révolu. La préfecture d'Auvergne-Rhône-Alpes a pris un nouvel arrêté qui va changer la donne et permettre la mise en place des mesures comme la circulation différenciée plus rapidement, voire l'interdiction d'un plus grand nombre de véhicules si la situation le nécessitait. Explications.