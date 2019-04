Lyon : le métro B coupé lundi et mardi soirs

Les travaux d'automatisation se poursuivent sur la ligne B du métro lyonnais, avec quelques perturbations à la clé cette semaine encore.

Cette semaine encore le métro B sera perturbé en soirée. Lundi et mardi soirs, il ne faudra pas traîner pour les usagers de la ligne bleue. La dernière rame partira de Charpennes à 21h15 et de Gare d'Oullins à 21h25. Des bus prendront ensuite le relais. Ces perturbations se poursuivront tout au long des mois d'avril et mai, pour permettre l'avancée de travaux d'automatisation de la ligne B.